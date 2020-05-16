Газова різанина: Катар виходить на стежку війни з Росією і США

Катар — найбільший у світі експортер скрапленого природного газу — терпить величезні збитки через падіння попиту на енергоносії. Незабаром країна опиниться перед важким вибором: скоротити обсяги виробництва СПГ або піти по стопах Саудівської Аравії, яка після розвалу угоди ОПЕК+ вирішила поборотися з конкурентами за ринки збуту своєї продукції.

Якщо вибір впаде на другий варіант, то ціни на «блакитне паливо» в Європі можуть опуститися до негативних значень, пише Bloomberg. Для «Газпрому», зрозуміло, це теж не обіцяє нічого хорошого.

З 2019 року Катар не полягає в організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), пояснюючи це бажанням зосередитися на видобутку газу. До початку епідемії коронавіруса він виношував прямо-таки наполеонівські плани: якщо сьогодні емірат здатний виробляти 77 мільйонів тонн ЗПГ, то до 2024 році мав намір дійти до 110 мільйонів, а до 2027 року — до 126 мільйонів.

За словами міністра енергетики Катару Саада бен Шрида Аль-Каабі, необхідна ресурсна база для цього є. Джерелом величезних обсягів «блакитного палива» стануть нові ділянки масивного Північного родовища в районі міста Рас-Лаффан. «Дослідження і випробування свердловин також підтвердили можливість отримання великих обсягів газу з цього нового сектора», — стверджував Аль-Каабі.

За великим рахунком, його заява вже можна було розцінювати як оголошення цінової війни. «План Катару по збільшенню потужностей СПГ на 64%, ймовірно, посилить глобальний надлишок палива, — стверджував Bloomberg в листопаді минулого року. — Країна прагне відбитися від суперництва з боку конкуруючих виробників, таких як Австралія і США, які збільшили виробництво і зруйнували історичне домінування держави Перської затоки на ринку».

Взимку конкуренція загострилася ще сильніше. Введення в експлуатацію нових СПГ-проектів відбувався на тлі уповільнення зростання попиту в Китаї і аномально теплої погоди в Європі. До того ж, ризик припинення українського транзиту змусив європейців накопичити рекордні запаси газу, які їм у підсумку не знадобилися. Ціни на «блакитне паливо» потрапили під прес, в Європі і США газ торгувався на самому низькому сезонному рівні з 1999 року.

«Газовий ринок не може переварити надлишок пропозиції і теплу погоду», — попереджав у січні засновник газового хедж-фонду Statar Capital LLC в Нью-Йорку Рон Озер. Через кілька тижнів до цього «несварению» додалася ще одна напасть — епідемія коронавіруса. Слідом за нафтою ціни на «блакитне паливо» полетіли у прірву. Це, втім, не завадило Росії і Катару включити в боротьбу за переділ газового ринку Європи. У березні вони збільшили обсяги поставок СПГ на цьому напрямку, похитнувши позиції американців. «Ці два експортера починають вторгатися туди, де домінують США, нинішній лідер ринку», — зазначало спеціалізується на сировинних ринках інформаційне агентство S&P Global Platts.

У Катару, по суті, не було іншого вибору. Що робити в умовах обвального падіння попиту на енергоресурси в Азії? Перейти на Європу. Але коронавірус добрався і сюди. До того ж, на європейському ринку Катар вже не є головним законодавцем мод в сфері СПГ — пальму першості перехопили Сполучені Штати, помітно посилився російської «Новатек».

Але американський енергоексперт Саймон Уоткінс стверджує, що в нинішній кризі Катар бачить можливість знову затвердити своє домінуюче положення в ієрархії СПГ. Це підтверджує недавня заява Аль-Каабі, в якій заключається вся суть стратегії емірату в газовій війні: «Якщо я бурю свердловини і купую кораблі, я не відступаю». Під купівлею кораблів, ймовірно, мається на увазі узгоджена в кінці квітня угода Qatar Petroleum з дочірньою компанією Китайської державної суднобудівної корпорації Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group: Катар зарезервував великі потужності з будівництва танкерів в КНР до 2027 року. Це також підтверджує, що епідемія коронавіруса не змусила Доху коригувати плани з нарощування видобутку газу.

«Якщо ви подивитеся на те, що відбулося в цьому році, багато людей відклали проекти СПГ, і це дає нам перевагу в довгостроковій перспективі», — припускає Аль-Каабі. Роздуми в стилі Сечіна: ми витримаємо, а конкуренти збанкрутують. Але чи вистачить у Катару запасу міцності?

Очевидно, споживання газу і нафти відновиться до докризового рівня в кращому разі через рік (якщо взагалі відновиться). В цих умовах вести цінову війну означає нести великі збитки. Хоча втрати будуть у будь-якому випадку. Скорочення експорту означає скорочення доходів державного бюджету і ризик того, що Австралія все-таки перехопить у Катару статус найбільшого в світі постачальника СПГ. Якщо знизити ціни для захоплення нових ринків збуту, то навіть виробники з низькими витратами можуть піти в мінус.

Bloomberg прогнозує, що в остаточному підсумку це може опустити ціни на газ нижче нуля, як це сталося в минулому місяці на нафтовому ринку США, коли потоки «чорного золота» перевантажували потужності в центрі зберігання Кушинга, штат Оклахома. «Якщо вони (катарці — прим. ред.) почнуть завозити вантажі в Європу, ми отримаємо точно такі ж ціни, як і в Кушинга, тобто негативні», — стверджує Тьєррі Брос, спеціаліст з енергетики Дэвисского центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету.

Примітно, що Росію до епідемії коронавіруса викривали у використанні тієї ж стратегії. В кінці минулого року S&P Global Platts з посиланням на опитаних трейдерів стверджувало, що наша країна збирається «вбити» ціни на газ в Європі, щоб потіснити конкурентів і захопити їх ринки збуту. Чи Не тому навіть на тлі позитивних зрушень у переговорах з Україною «Газпром» продовжував заповнювати сховища в Європі?

Один з експертів навіть припустив, що чималі обсяги транзиту, які Росія залишила на українському напрямку, теж є частиною хитрого плану Кремля. Чим більше палива «Газпром» буде прокачувати в Європу, тим сильніше впадуть ціни. «В цьому році буде справжня різанина. Ціни будуть вбиті.

Я думаю, що в кінцевому результаті «Газпром» доб’ється успіху з 10-20-літнім домінуванням”, — припускав анонімний трейдер, якого процитувало агентство S&P Global Platts. Але в грудні ще ніхто не уявляв масштаби катастрофи, що насувається. Вбивати «ціни» сьогодні не має сенсу — з цим завданням чудово впоралася епідемія коронавіруса.

За фактом війна між країнами-експортерами газу вже йде. Всі вони зазнають збитків, але ніхто не бажає бути «слабкою ланкою», скоротити видобуток і віддати свою частку ринку конкурентам. До того ж, у виробників газу немає свого картелю, подібного ОПЕК. Елементарно немає майданчика, на якій можна було б домовитися про скоординовані дії для стабілізації ситуації, як це зробили в минулому місяці експортери нафти. Можливо, епідемія коронавіруса буде стимулювати створення такого майданчика, але поки що на порядку денному це питання не стоїть.

Потенційно найбільші проблеми повинні виникнути у США. «Негативні ціни на газ були б особливо шкідливі для американських операторів, які лише нещодавно почали видобуток і все ще обтяжені великими витратами. Мінусові ціни можуть також призвести до затримок у реалізації будь-яких проектів по зріджуванню газу, які ще не забезпечені фінансуванням», — відзначає Bloomberg.

Очевидно, в суперечці з Америкою Катар може розраховувати на успіх (європейські компанії вже відмовляються приймати американський СПГ, законтрактований на червень). А ось потіснити Росію навряд чи вдасться. Як не крути, прокачувати газ по трубах дешевше, ніж зріджувати його і танкерами поставляти. У «Новатек» теж є серйозна конкурентна перевага — коротке транспортне плече, з якого він доставляє свою продукцію в Європу.

Еміру Катару Таміму бін Хамад Аль Тані потрібно гарненько подумати, чи варто форсувати події. До чого це може призвести, наочно видно на прикладі сусідньої Саудівської Аравії.