У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему фінансових опціонів

У Києві правоохоронці припинили шахрайську діяльність компанії, яка імітуючи на веб-сайті проведення торгів, привласнювала гроші вкладників.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.

“Киберполиция встановила, що компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Також для більшого заохочення новачків надавала навчальний матеріал. Для переконливості інвесторів на веб-сайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, вкладники створювали акаунти на веб-платформі і поповнювали депозити, після цього їх гроші перераховувалися компанії.

“Крім цього, фігуранти розмістили два call-центру в Києві зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати кошти”, – додали в поліції.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування офісу, вилучена комп’ютерна техніка, мобільні телефони, накопичувачі інформації.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру.