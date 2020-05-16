Примотав гроші скотчем до живота: на Донбасі прикордонники затримали чоловіка із 800 тисячами гривень готівки

Прикордонники затримали 53-річного чоловіка, який незаконно потрапив на вільну територію України з окупованого Луганська і мав при собі 800 тис. грн готівкою.

Чоловіка затримали 15 травня поблизу села Геївка Луганської області. Він перебував у салоні автомобіля ВАЗ. На вільну територію луганчанин потрапив в обхід КПВВ – човном через річку Сіверський Донець.

“Під час проведення перевірочних операцій прикордонники з’єднання ясували, що у листопаді 2019 року чоловік перетнув лінію розмежування та прослідував до постійного місця проживання у м. Луганськ. А вчора він потрапив на контрольовану територію України, перетнувши човном річку Сіверський Донець біля населеного пункту Лобачеве та направлявся до м. Київ, де нібито проживає його син. Під час огляду у дорожній сумці та на тілі чоловіка правоохоронці виявили 800 тисяч гривень”, – розказала пресслужба Держприкордонслужби України.

За порушення порядку виїзду з тимчасово окупованої території прикордонники чоловіка притягнули до адмінвідповідальності – штраф на 1700 грн. Усі гроші в нього конфіскували працівники Державної фіскальної служби та склали адмінпротокол за порушення порядку переміщення товарів до контрольованої території України. Справу скеровано до суду.