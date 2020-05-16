Ще одна країна світу оголосила про перемогу над коронавірусом

Влада Камбоджі заявили про одужання всіх хворих коронавірусом. Відповідну заяву зробили в Міністерстві охорони здоров’я країни в суботу, 16 травня.

«З 122 пацієнтів, які захворіли з початку пандемії на коронавирусную інфекцію і лікувалися в лікарнях Камбоджі, одужали 122», — йдеться в офіційному повідомленні.

Влада країни стверджує, що летальних випадків захворювання в країні виявлено не було.

Також заявлено, що серед 122 хворих в Камбоджі тільки 54 особи були громадянами країни, а решта — іноземцями (в т. ч. туристами).

Зазначимо, що першими, зробили офіційну заяву про перемогу над коронавірусом, стали влади Гренландії.