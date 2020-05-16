“Маші” не місце в Україні: Фаріон накинулася на йогурт

Активний борець за українізацію і екс-нардеп партії “Свобода” Ірина Фаріон заявила, що в АТБ продають “отрута”. Отрутою вона назвала не самі продукти, а їх назви – “Машенька” і “Агуша”.

Про це Фаріон написала у своєму Facebook.

“Сьогодні у продажу мережі АТБ моя дочка побачила отруту… Отрута цей в назві продукту для дітей – “Машенька”, нижче ще якийсь чупирадло Агуша …. Звичайно, виключно з-за цього ми ніколи цю отруту київського розливу не купимо”, – написала екс-нардеп.

І вказала адреса виробництва – Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, по вулиці Промислова, 7. На її думку, таким способом “закидають у свідомість батьків і підсвідомість дітей чужі назви як основної мовної ідентифікатор”.

В піст також згадала боксера Олександра Усика, назвавши його “істотою з відбитим мозком”. “Нещодавно істота з відбитим мозком, на прізвище Усик, гордо заявив, що він Олександр, а не Олександр (українською – Ред.). Його, мабуть, з дитинства годували такими отруйними продуктами?”, – написала Фаріон.

До самого посту вона прикріпила посилання на відео, де у дитячому садку розповідала дітям, що “Машам треба їхати туди, де вони живуть”, пояснюючи це тим, що в Україні це ім’я звучить як “Марічка”.

“Не будемо машамі – ми Марійки, Марічки, Марусеньки і близько сотні інших варіантів, де машам місце в раші”, – резюмувала Вона.

Відзначимо, що “Машенька” – це сирний десерт або сирок, а “Агуша” – це дитячий йогурт.