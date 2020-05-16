У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Андрієм Супріганом

У Львові рідні, близькі, побратими, громада міста попрощалася із 30-річним українським військовослужбовцем, майором Андрієм Супріганом, який загинув у зоні проведення операції Об’єднання єднаних сил 13 травня біля Краматорська.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Прощалися із бійцем спершу у Буську, де проживає його родина. У Львові панахида відбулась у гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла.

Андрій Супріган – випускник Львівського ліцею імені Героїв Крут і Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Від початку бойових дій на Донбасі перебував на фронті. Виконував бойові завдання на Луганщині й Донеччині, зокрема в Кутейниковому, Верхньоторецьку, Кряківці, Гранітному, Степанівці, Широкиному, Дебальцевому, а також за лінією розмежування, на захопленій противником території.

«Я був мобілізований у 2015 році, потрапив до Андрея в окремий розвідувальний батальйон. Дуже гарний командир, багато навчив мене, знав своє діло, допомагав нам», – розповів брат загиблого Сергій Саблін.

«Людина з великої букви, яка нам багато чого дала. Скільки ми з його допомогою брали позицій! Дуже гідна людина. Дуже жалкуємо, що так сталося. Ми не знаємо, як і за яких обставин загинув. Господь забирає кращих, мабуть, там теж потрібні воїни. Андрій дуже багато пройшов», – каже побратим покійного Сергій Романенко.

Як розповіли побратими, Андрій Супріган нещодавно одружився.

Поховали українського воїна на Личаківському цвинтарі у Львові, де спочивають десятки українських героїв.