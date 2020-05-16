В Ульяновську на авіабудівному заводі Авіастар роботягам урізали зарплату в 2 рази

СТРАЙК НА АВІАСТАРІ. НАЧАЛЬСТВО НАМАГАЄТЬСЯ УРІЗАТИ ЗАРПЛАТУ РОБІТНИКІВ У ДВА РАЗИ

У четвер, 14 травня, в одному з акаунтів в соцмережі “Instagram” з’явилося кілька відеозаписів на яких робітники ав спецівках на тлі стапелів з літаками обговорюють зниження заробітних плат в досить експресивній манері.

Судячи з усього, страйк відбувається на ульяновському заводі “Авіастар”, що виробляє літаки, в тому числі і по держоборонзамовленням. Виходячи з происхродящего на відеозаписах можна зробити висновок, що робочим запропонували підписати угоду про зниження заробітної плати на 50%, а тим, хто відмовляється підписувати угоду пропонують звільнитися за власним бажанням.

Також, виходячи з відеозаписів можна зрозуміти, що у робітників вже назріло невдоволення у зв’язку з низькою оплатою праці, а пропозиція рукаоводства знизити зарплату вдвічі стало останньою краплею в чаші терпіння авіабудівників.

Отримати коментар у керівництва “Авіастару” нам не вдалося, керівництво від коментарів відмовився, а в прес-службі ніхто не взяв трубку.

За останній час у “Авіастару” було вже кілька цивільних позовів по заборгованостях і один позов про банкрутство підприємства. Судячи з усього, авіазавод у пследнее час зазнає серйозні фінансові труднощі, які ведуть до зриву гособорнзаказа на літаки Іл-76.

Слід зазначити, що зниження заробітної плати на “Авіастарі” — це вже другий за останні 12 місяців випадок, коли великий завод в Ульяновської області пропонує працівникам підписати додаткову угоду ухудщающее умови праці або звільнитися за власним бажанням. Нагадаємо, що влітку 2019 року прокотилася хвиля звільнень за Ульяновскому автозаводу.