Влад Яма сделал неожиданное признание о коронавирусе

Влад Яма рассказал, что он переболел коронавирусом, находясь в США

Влад Яма рассказал, что переболел коронавирусом, когда находился в США. Известный украинский хореограф и судья “Танцев со звездами” поделился, что вначале почувствовал недомогание, потом у него появился кашель, температура была всего один раз и держалась ровно час.

“Мы вспомнили, что, находясь в Америке, я заболел. Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке -было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным — приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час”, – рассказал хореограф в интервью “Фактам”.

По словам Влада, к счастью, ни жена, ни сын Леон инфекцию не подхватили. Судья популярного шоу рассказал, что после Америки он вернулся в Украину и тогда в Черновцах началась первая вспышка.

Яма отметил, что все время с объявления карантина в Украине находился на самоизоляции с семьей в загородном доме. Он проводил онлайн-тренировки, готовил еду на огне, но на все времени все равно не хватало. Не удалось избежать и некоторых ссор в семье из-за постоянного нахождения с друг другом.

“Иногда мне не хватало свободного пространства — надо было что-то сделать на кухне, а там уже Лиля и сложно разминуться. В этот момент ловил себя на мысли, что начинаю психовать. Я не срываюсь, не кричу, но по мне сразу видно, что что-то не так. Тогда мы на несколько минут просто расходились по разным комнатам”, – признался Влад Яма.

: rbc.ua