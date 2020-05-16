Банки масово блокують платежі понад 5 тис.: НБУ гнівно обсмикнув зарвалися фінансистів

НБУ попередив банки від повальної практики блокування платежів понад 5 тисяч гривень після вступу в силу закону про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це заявила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю виданню «Мінфін«.

«Є банки, які, щоб спростити собі життя, вирішили, що будуть до всіх застосовувати однаково жорсткі правила перевірки. На щастя, таких небагато. Коли люди скаржаться, я зазвичай відповідаю – якщо ваш банк так себе веде, поміняйте його», – сказала вона.

Також Рожкова розповіла, що Національний банк працює над розробкою правил, щоб припинити таку практику.

«Якщо ми будемо бачити, що банк безпідставно відмовляє клієнтам і припиняє операції ми зможемо визнати систему фінмоніторингу банку неефективною. Далі – ми будемо давати рекомендації щодо поліпшення цієї системи. Банкам потрібно інвестувати в автоматизацію і людей. Без таких інвестицій, банки програють конкурентну боротьбу», – підкреслила вона.