Рекомендований МОН підручник встановив, що французи, іспанці і євреї вийшли з Галичини

Пращури сучасних французів, іспанців, євреїв і турків могли прийти на ці землі з української Галичини.

Як передають сьогодні «Українські Новини», такого висновку прийшли автори рекомендованого Міністерством освіти і науки України підручника «Географія. 8 клас» (П. Масляк, С. Капіруліна, Кам’янець-Подільський, 2016) на підставі подібності слів «Галлія», «Галісія», «Порту Галія», «Галатея», «галілеяни».

«… розселилися на схід і захід, північ і південь. Древній мову індійців санскрит є близьким до української мови. І географічні назви західних і південних країн і народів, такі як Галатея, галілеянин, Франція (Галлія), Галісія в Іспанії чи Португалія (Порту-Галія), ймовірно, вказує на те, що пращури сучасних французів, іспанців, португальців, євреїв і турків могли прийти на ці землі з української Галичини», — йдеться на сторінці 271 підручника.

Авторів не збентежив той загальновизнаний факт, що «близький» санскрит вважається давнішим мовою, ніж українська, а назви згаданих країн і народів використовуються значно раніше, ніж з’явилося лише у 2 тисячолітті назву «Галичина».

Ще в гіршій ситуації опинилися етнічні білоруси, яких автори підручника викреслили із слов’янських народів. Як і росіян з болгарами. «Славяноязычные росіяни мають угоро-фінське походження, а найближчі до них по мові болгари – тюркське. Мовно найближчими до українців білоруси і поляки теж мають різне генетичне походження. Поляки – слов’янське, а білоруси – балтійське», — стверджує підручник.

Як виявилося при прочитанні, у цілому підручник зосереджується на спеціалізованих темах. Але починає генерувати новації, коли мова заходить про демографії або політичної географії.

Так, згідно авторам підручника, трипільська культура з 7,5 тисячолітньою історією є однією з найдавніших землеробських цивілізацій світу, при цьому «одяг та зовнішній вигляд трипільців дуже схожі на сучасних українців». При тому, що найдавніші землеробські цивілізації датуються на 3 тисячоліття раніше, а самі трипільці не належать до індоєвропейської сім’ї, куди входять слов’яни.

Трохи пізніше ту ж саму трипільську культуру називають вже «однієї з найдавніших цивілізацій на планеті».

На всій нинішній території України, включаючи велику степову зону, на думку авторів, вже тисячі років українці займаються активним землеробством. При цьому в праукраїнців записують як скіфів, так і готовий.

Економіко-географічне положення України ускладнюється тим, що її оточують економічно відсталі країни. «Жодна з країн, які безпосередньо межують з Україною, не характеризуються високим рівнем економічного розвитку», — йдеться в підручнику.

Окремої уваги заслуговує розділ, в якому описуються питання демографії. Так, розділ політичної міграції і біженців доповнюється категорією людей, які мігрують, бо живуть за принципом «де б не жити, лише б нічого не робити».

Українські «заробітчани» дуже б здивувалися, коли б дізналися, де і чим вони, в основному, займаються за кордоном. Ось основні напрямки, де задіяна наша робоча сила: поряд з видобутком нафти в Росії і Норвегії, збором цитрусових та оливкок в Іспанії та Італії, житлового будівництва у Польщі та Німеччині, тваринництва у Великобританії та Ірландії наші співгромадяни активно збирають автомобілі в Німеччині і Франції і масово викладають в університетах США, Південній Кореї і Мексиці.

Іноді автори просто щадять нерви читачів, згадуючи поширену у нас проблему в контексті сусідів, не зачіпаючи при цьому Україну. Коли мова заходить про депопуляції і зниженням тривалості життя населення, згадуються «деякі африканські країни і, наприклад, Росія». При цьому, про динаміку тривалості життя в Україні в підручнику взагалі не згадується.

Судячи з усього, така подача матеріалу робиться, щоб підвищити самооцінку школярів і закріпити в них віру в майбутнє. «Нація, яка дала світові Пісню, Хліб і Крила, здатна перетворити Україну на одну з провідних країн світу», — резюмують автори.

Так, на 274 сторінці цього підручника, українці з посиланням на неназваних дослідників взагалі записані в «слов’янізованих німців» і названо «найстарішої нацією на землі».

Судячи по вихідним даним, сам підручник був підготовлений і рецензирован при міністра Сергія Квите, а затверджено наказом МОН №491 від 10.05.2016 року, через місяць після призначення міністром Лілії Гриневич. Він був видрукуваний у Кам’янці-Подільському повністю за державні кошти. Після чого централізовано розсилався МОН по школах і ліцеям з позначкою «Продаж заборонено».

Рецензентами підручника від МОН виступали вчитель-методист Кременецького ліцею Тернопільської області О. О. Козачук, доктор географічних наук, професор кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педуніверситету П. Л. Царик та методист Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти П. І. Щербань.

У той же час, основним автором підручника виступає професор кафедри географії КНУ ім.Шевченка, доктор географічних наук, академік Академії наук вищої освіти України Масляк Петро Олексійович. Він виступає у співавторстві автором цілої лінійки підручників і методичних посібників з географії для учнів 6-11 класів загальноосвітніх шкіл. У Вікіпедії зазначено, що 71-річний Петро Масляк є засновником «власної школи геополітики та геостратегії», а також завідувачем відділу геополітики та геостратегії НДІ українознавства Міністерства освіти і науки України.