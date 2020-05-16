У Греції з-за 40-градусної спеки відкрили понад 500 пляжів

515 організованих пляжів відкриті з суботи в Греції через прийшла хвилі 40-градусної спеки, яка побила для травня рекорд за 150 років.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Пляжі зі структурами для організованого відпочинку були закриті 15 березня за рішенням уряду для запобігання скупчення людей в рамках боротьби з поширенням коронавирусной інфекції.

Організовані пляжі планувалося відкрити з 1 червня, однак через дуже спекотної погоди — стовпчик термометра в останні дні піднімається в тіні до 42 градусів — пляжі дозволили відвідувати вже з суботи.

При цьому міністерство у справах захисту громадян поставив жорсткі умови для припинення поширення коронавіруса, які повинні виконувати адміністрації пляжів і їх відвідувачі. Працівники пляжів повинні обов’язково на вході реєструвати кількість людей. Максимальна кількість відпочиваючих, які на них допускаються, становить 40 осіб на 1000 кв. м.

Мінімальна відстань між осями парасольок встановлено 4 м. Під одну парасольку можна поставити до двох шезлонгів, виняток зроблено для сімей з неповнолітніми дітьми. Мінімальна відстань між двома лежаками, розташованими під різними парасолями, має становити 1,5 м.

Алкоголь продавати не будуть

Кафе, ресторани, закусочні і бари на організованих пляжах повинні працювати тільки на винос.

Розставлених столів не повинно бути. Продукція цих точок харчування повинна продаватися тільки в упаковці, і її приготування на самих пляжах заборонено. Забороняється продаж алкогольних напоїв. За словами міністерства, мінімальна відстань між клієнтами, які очікували в черзі обслуговування, має становити 1,5 м. Працівникам настійно рекомендується використовувати маски.

Персонал організованих пляжів зобов’язаний дезінфікувати шезлонги, крісла після кожного клієнта, а також регулярно дезінфікувати туалети і душі. Відпочиваючі повинні приносити та використовувати власні рушники. Командні види спорту на пляжі залишаються під забороною. Організовані пляжі поки будуть використовуватися тільки місцевими жителями, так як в’їзний туризм в країні на даний момент обмежений. Уряд очікує спільного рішення ЄС щодо зняття заборони на авіасполучення всередині Євросоюзу.

Уряд також повідомив, що вивчається питання про відкриття ресторанів, кафе, барів і інших підприємств громадського харчування з 25 травня, якщо це дозволять епідеміологічні умови. Передбачалося, що об’єктами громадського харчування дозволять обслуговувати клієнтів за столиками на відкритому повітрі з 1 червня, однак влада переконуються, що заборона можна скасувати швидше, тому що більшість жителів поводиться відповідально і виконує вказівки щодо заходів запобігання інфікування, в тому числі носить маски в громадському транспорті і закритих приміщеннях.

Ситуація з коронавирусной інфекцією

Ситуація з коронавірусом в Греції порівняно з багатьма сусідніми європейськими країнами порівняно сприятлива. За даними на 15 травня, число інфікованих коронавірусом в країні з 27 лютого склало 2 810, велика частина з них одужала. За два з половиною місяці померли 160 чоловік з підтвердженою інфекцією. На думку експертів, низькі показники інфікування є результатом раннього введення жорстких обмежувальних заходів. Після перших трьох випадків зараження вже 28 лютого в країні скасували карнавали, 10 березня закрили школи, 23 березня були заборонені виходи із будинку без поважної причини і невиправдані пересування на автомобілях. Крім того, були обмежені поїздки по країні, заборонені подорожі на острови, закриті промтоварні магазини, підприємства харчування. З 4 травня частина обмежень, в тому числі і на пересування, була знята.