Нафтогазові доходи бюджету Росії впали на 40%

Федеральний бюджет Росії в квітні пережив шоковий скорочення надходжень усіх ключових податків.

Про це йдеться в статті Finanz.ru.

Суми, перерахованої Федеральної податкової та Федеральною митною службою, не вистачило, щоб оплатити навіть половину всіх витрат, які провів Мінфін, випливає з оперативних даних, опублікованими відомством в п’ятницю.

За місяць бюджет зібрав 434,56 млрд рублів податків на видобуток та експорт вуглеводнів — на 23% менше, ніж у березні, на 29% менше, ніж у січні-лютому, і на 40% менше, ніж у квітні минулого року.

Позначилися як падіння нафти нижче 20 доларів за барель Urals, так і катастрофа на газовому ринку Європи, де ціни падали нижче російських, а обсяги поставок «Газпрому» не дотягують до торішніх більше 20%.

Надходження в бюджет від ФНС впали на 30% в річному вираженні, до 797 млрд рублів, а від ФМС — на 39%, до 303 млрд рублів.

ПДВ вдалося зібрати на 20%, або 62 млрд рублів менше, а податку на прибуток скарбниця недорахувалася майже дворазово — 119,8 млрд рублів проти 209,7 млрд.

Збільшити збори уряду вдалося у двох секторах економіки — на ринку бензину і алкоголю. Надходження акцизів зросли на 5,7%, або 4 млрд рублів, до 73,6 млрд.

В сумі ФМС і ФНС перерахували у федеральну скарбницю 1,1 трильйона рублів, при тому що витратив Мінфін 2,27 трлн.

Щодо березня витрати бюджету зросли на 30% за рахунок додаткових асигнувань на соціальну політику (727 млрд рублів), охорона здоров’я (100 млрд рублів) і оборону (233 млрд рублів).

При «дірі», розмір якої наблизився до 1,2 трильйона рублів, Мінфін витратив всього 77,8 млрд рублів з Фонду добробуту, де три роки збирав надлишки нафтових доходів.

Щоб покрити касовий розрив, Мінфін використовував усі засоби від угоди з акціями Ощадбанку.

Нагадаємо, що хоча уряд виступав покупцем, саме воно отримало 1,1 трильйона рублів на рахунку бюджету в результаті операції.

Гроші, перераховані центробанку, повернулися в казну у вигляді його прибутку і були враховані як «доходи», що дозволило Мінфіну не показувати дефіцит звітності (формально в профіциті бюджету на 9,5 млрд рублів).

В цілому дефіцит ресурсів у бюджетній системі РФ в цьому році може составиь 8,3% ВВП, або 9 трильйона рублів, оцінюють експерти «Центру розвитку» Вищої школи економіки.

Ця сума враховує, як дефіцит федерального бюджету (4,8 трлн рублів), так і доходи Пенсійного фонду (1 трлн рублів), фонду ОМС (360 млрд рублів), а також допомога на 900 млрд рублів дотаційним регіонам, доходи яких неминуче впадуть разом з прибутком бізнесу і доходами людей.

Проблема збережеться і в 2021 році, вважає старший науковий співробітник Центру розвитку ВШЕ Андрій Чернявський.

Фактично уряд постане перед вибором — або скорочувати витрати на суму до 4,4 трильйона рублів (при нафти по 27), або змінювати бюджетне правило з можливістю більш широкого використання ресурсів ФНБ, зазначає експерт.