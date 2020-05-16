Посол США у Варшаві допустила розміщення в Польщі американської ядерної зброї

Посол США у Варшаві Джоржетт Мосбахер допустила, що американці можуть перенести свою ядерну зброю з Німеччини до Польщі. У Берліні тривають суперечки про доцільність розміщення ядерної зброї в країні.

«Якщо Німеччина хоче зменшити ядерний потенціал НАТО і послабити альянс, можливо, Польща, яка чітко виконує свої зобов’язання, усвідомлює ризики і знаходиться на східному фланзі НАТО, могла б розмістити відповідні сили і засоби у себе»,— написала пані Мосбахер в Twitter увечері 15 травня.

У Німеччині декілька тижнів триває суперечка про розміщення на території країни ядерної зброї США. Видатні представники Соціал-демократичної партії (СДПН) вимагають вивести його, але їхні партнери по правлячій коаліції з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) категорично проти.

Американське ядерне зброя зберігається на території ФРН з 1950-х років, на піку протистояння між США і СРСР розмір арсеналу доходив до 5 тис. зарядів. Сьогодні мова йде про куди більш скромні цифри — близько 20 бомби B61.

У четвер посол США в Німеччині Річард Гренелл опублікував у газеті Die Welt статтю, в якій закликав Берлін не «підривати солідарність, яка лежить в основі ядерного стримування НАТО», а «виконати свої зобов’язання перед союзниками і постійно інвестувати в колективний ядерний потенціал альянсу». За його словами, Європі загрожують небезпеки з боку Росії, Китаю, Північної Кореї та ряду інших країн. «Якщо Німеччина хоче внести вклад у збереження миру, як стверджує керівництво, зараз саме час показати це через солідарність. Прийме Німеччина на себе цю відповідальність чи відхилиться, пожинаючи економічні плоди безпеки, які гарантують інші союзники?» — запитав він. На можливість вивезення ядерних бомб в Польщі Річард Гренелл не натякав.

Польські власті поки не відреагували на пост Джоржетт Мосбахер. Зазначимо, що розміщення ядерної зброї на території Польщі було б грубим порушенням Основоположного Акту Росія–НАТО від 1997 року.