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Под Киевом произошло крупное ДТП из-за поджигателей травы

16.05.2020

В селе Небелица, которое находится под Киевом, 10 машин попали в ДТП из-за поджигателей травы

В Киевской области произошло ДТП с участием 10 машин из-за плохой видимости на дороге. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укравтодора.

ДТП произошло сегодня утром около села Небелица, которые находится под Киевом. Из пяти ДТП, два – с потерпевшими. Движение в направление Киева было усложнено.

В Укравтодоре заявляют, что причина аварии – поджигатели травы, из-за которых ухудшилась видимость на дороге.

: news.liga.net

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