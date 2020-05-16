Под Киевом произошло крупное ДТП из-за поджигателей травы

В селе Небелица, которое находится под Киевом, 10 машин попали в ДТП из-за поджигателей травы

В Киевской области произошло ДТП с участием 10 машин из-за плохой видимости на дороге. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укравтодора.

ДТП произошло сегодня утром около села Небелица, которые находится под Киевом. Из пяти ДТП, два – с потерпевшими. Движение в направление Киева было усложнено.

В Укравтодоре заявляют, что причина аварии – поджигатели травы, из-за которых ухудшилась видимость на дороге.

: news.liga.net