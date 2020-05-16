Помилка СБУ дворічної давності: Журналіст пояснив, чому Зеленський зняв санкції з внучки Муссоліні

Президент України Володимир Зеленський зняв санкції з Алессандри Муссоліні, онуки Беніто Муссоліні, так як вона потрапила туди помилково.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст, власний кореспондент агентства УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.

Багато хто вважав, що Муссоліні відвідувала тимчасово окуповані території Донбасу і була причетна до «виборів» там, за що і потрапила в санкційний список, однак виявилося, що це неправда.

«Насправді, наша внучка ОРДЛО ніколи не відвідувала, а був там хтось А. Музолино — це зовсім інша людина, він був депутатом від правої партії «Форца Італія»», — пише Цимбалюк, посилаючись на інформацію від посольства України в Римі.

Він додав, що два роки тому СБУ помилково внесла Муссоліні в список, а зараз Зеленський виправив ситуацію. Сам же пан Музолино вже помер.

«Наша внучка теж очолює оригінальну політичну силу, але це не справа. Україна вносить в санкційні списки не за погляди, а за в’їзд на окуповані території з боку Росії», — додав Цимбалюк.