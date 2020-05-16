У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну вартістю 75 тис. доларів

Правоохоронці встановили, що киянин придбав з метою подальшого збуту партію наркотичного засобу

Правоохоронці затримали в Києві чоловіка з партією кокаїну вартістю 75 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Київською місцевою прокуратурою № 2 спільно з Дарницьким УП ГУ НС в м. Києві при оперативному супроводі ГВ БКОП ГУ СБУ в м. Києві та Київській області задокументовано факт незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу «кокаїн» вагою 0,5 кг, що є особливо великим розміром», — йдеться в повідомленні відомства.

Правоохоронці встановили, що житель Києва придбав з метою подальшого збуту велику партію наркотичного засобу, обіг якого обмежений.

Повідомляється, що під час проведення спільної операції вказану особу затримано та вилучено у його автомобілі пакет з кокаїном вагою 500 грамів, ніж припинена спроба його реалізації.

Вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 75 000 доларів США.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.