«Я не божевільний»: спортивний чиновник незвичайним чином звернувся до влади

Віце-президент Федерації хокею України Георгій Зубко оригінальним чином закликав владу країни відкрити спортивні майданчики.

Так, чиновник опублікував у Facebook відео з катанням в хокейній формі на воді.

У ролику він сказав наступне: «Можливо, вам здасться це дивним, що я сьогодні в хокейній формі на воді. Може бути, хтось подумає, що віце-президент Федерації хокею зійшов з розуму без льоду, але це не так». Зубко пояснив, що таким чином він закликає відкрити після карантину спортивні майданчики. За його словами, влада зобов’язані прийняти таке рішення після того, як були відкриті в країні кафе і ресторани.