У Британії бик почухав зад об стовп і знеструмив три села

Фермери вибачалися перед місцевими мешканцями у соцмережі від імені бика Рона.

Бик збив електричний стовп, намагаючись об нього потертися задом, і знеструмив три прилеглі села у Британії.

Про це повідомляє BBC.

Чотирирічному Рону дивом вдалось врятуватися від удару електрикою в 11 тисяч вольтів.

Власники ферми, на якій утримували тварину, зрозуміли, хто став причиною відімкненої електрики, тільки коли побачили на дорозі великий генератор укупі з кабелями. Деякі з дротів лишилися на полі.

«Ми стояли, бачили це, а бик просто сором’язливо підійшов до паркану. Він мав трохи ошелешений вигляд. Я не думаю, що він і справді зрозумів, що сталося вночі», – розповіла фермерка. За її словами, у тварини просто почухався зад. Жінка намагалась підняти настрій і вибачилась у соцмережі від імені Рона.

«Зад у бика завжди чухається, коли він виходить на вулицю. Рон важить більш ніж тонну, тому він потерся і просто збив цей стовп», – пояснила власниця тварини.

: unian.ua

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