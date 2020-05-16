Єрмак: На наступних переговорах ТКГ покладуть край монополії бойовиків. Території будуть представляти переселенці

На наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян — переселенців.

Про це на зустрічі з послами країн G7 заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба глави держави.

«На наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян — внутрішньо переміщених осіб (переселенців — ред.), які можуть представляти Донецьку і Луганську області і покладуть кінець монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень», — сказав Єрмак.

Голова ВП підкреслив, що мова йде про громадян України, які не мають відношення до незаконним збройним угрупованням, не вбивали наших військових, і не мають відношення до «ЛДНР».

На переговорах ТКГ Україну також представлятиме віце-прем’єри, заступники міністрів, голови комітетів Верховної Ради, які демонструють прагнення країни інтенсифікувати і зробити більш ефективною роботу в «мінськом процесі». Склад делегації президент Володимир Зеленський затвердив 5 травня.