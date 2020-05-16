У німецькому Інституті Коха вважають, що поголовна вакцинація від коронавіруса не обов’язкова

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що не потрібно примусово вакцинувати від коронавіруса населення.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Він вважає, що громадяни досить розумні і самі підуть на вакцинацію, якщо захочуть.

Про це професор заявив у суботу, 16 травня, в Шверині.

Він вважає громадян «досить розумними», щоб зрозуміти, що щеплення зміцнить їх здоров’я.

Кілька тижнів тому в RКI була створена робоча група з питань вакцинації. Вона буде займатися питанням, яким групам населення робити щеплення, коли вакцина буде створена. За розрахунками німецьких експертів, це відбудеться не раніше середини наступного року.

За словами Вилера, Німеччини «майже вдалося припинити першу велику епідемію», про що свідчить те, що останнім часом щодня в країні фіксується менше 1000 нових інфекцій, що є «великим успіхом», хоча і не повною перемогою над хворобою