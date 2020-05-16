У Львівській області знайшли нелегальну врізку в трансевропейский нафтопровід «Дружба»

У украинскомй компанії «Укртранснафта» заявили, що ліквідували незаконну врізку в магістральний нафтопровід «Дружба» у Львівській області. Про правопорушення вже заявили в правоохоронні органи.

Про це повідомляє прес-служба компанії в соцмережі.

У повідомленні говориться, що 16 травня працівники безпеки компанії виявили зловмисне пошкодження магістрального нафтопроводу «Дружба» у Львівській області.

Фахівці компанії відразу ж заявили про це в правоохоронні органи. За фактом вчинення правопорушення відкрито кримінальне провадження.

«Також на місці пошкодження труби було виявлено відведення для несанкціонованого відбору нафти довжиною понад 250 м», — додали в прес-службі.

Аварійно-відновлювальна бригада ліквідувала пошкодження нафтопроводу. Тепер «Дружба» працює в звичайному режимі і продовжує забезпечувати надійну перекачування нафти для потреб європейських НПЗ.