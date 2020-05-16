Японія планує ініціювати розслідування щодо реагування ВООЗ на пандемію

Японія має намір ініціювати розслідування щодо реагування Всесвітньої організації охорони здоров’я на пандемію коронавірусу. Пропозицію висунуть на майбутніх загальних зборах ВООЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mainichi.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що на загальних зборах ВООЗ, які почнуться в понеділок, 18 травня, японська сторона запропонує Євросоюзу провести справедливе та незалежне розслідування щодо реагування організації на пандемію коронавірусу.

“Японія закликає розслідувати відповідні дії ВООЗ на пандемію коронавірусу. Пропозиція буде зроблена на загальних зборах ВООЗ, які розпочнуться у понеділок”, – заявивши Абе.

Крім того, японський міністр закордонних справ заявив, що розслідування щодо ВООЗ повинен проводити незалежний орган.

Зазначається, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19. Столтенберг вважає, що таке розслідування дозволить запобігати пандеміям у майбутньому.