Чотирнадцять регіонів виплатили надбавки медикам за березень, — Степанов

Чотирнадцять регіонів вже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського по запобіганню розповсюдження епідемії коронавіруса і подолання його наслідків, йдеться на сайті Офісу президента.

При цьому на Миколаївщині не фіксували жодного хворого коронавірусом в березні, а Чернівецька область, де поширення хвороби було найбільшим, потребує дофінансування. За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

«Радий, що процес рухається. Вже отримав позитивні відгуки медиків, які отримали надбавки. Цей процес йде швидко, коли налагоджена співпраця Кабінету міністрів та місцевої влади. На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – Дніпропетровщина і Львівщина. У той же час Волинь, Луганська, Рівненська область та деякі інші області ще досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень», – підкреслив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз лікарні укладають угоди з Національною службою здоров’я України для виплати надбавок за роботу з пацієнтами з коронавирусной інфекцією за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для прискорення процесу.

Разом з тим станом на сьогодні в Україні встановлено два рекорди – за кількістю тих, хто заразився коронавирусной інфекцією, і тих, хто одужав: 528 і 433 особи відповідно.