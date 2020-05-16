У мене дитина якраз такого віку, за який покладаються путінські 10 тисяч. Але я навіть рипатися не став, щоб залазити на Держпослуги і намагатися щось оформити. Досвід підказав, що ні чорта працювати не буде. Передчуття мене не обманули. Та й коли і де у нас взагалі щось було по-іншому. Історія нашої країни — це історія черг, безладу та звалища. Держава здорово навчився у нас щось відбирати, експропріювати, штрафувати. А саме розлучається з грошима і благами дуже неохоче.

Як ніби не впевнене, чи гідні ми наданих милостей. І включає принцип, що виживає найсильніший. Ти ось постій-но, друже, в черзі півдня! Ти, голубчику, потыркай в клавіші на якому-небудь кривому сайті, згадай і скажи голосно і вголос всі п’ять слів, заборонених Роскомнаглядом! Бажано при дітях, за яких тобі нині грошик зненацька обламалася. Сайт держпослуг не тільки зараз погано працює — він завжди працював більш-менш так само. Ті ж самі батьки, які зараз намагаються отримати виплати, не дадуть збрехати і згадають, яким випробуванням всякий раз було у вересні завести дитині електронний щоденник.

У порталу життя всякий раз починалася заново, і за час канікул він геть забував і тебе, і твоїх дітей. Інші тільки до зими пробивалися всередину цього храму цифрових технологій. То СНІЛС не той, хоча він той, то паспорт не твій, хоча він твій, то «такий користувач вже існує», хоча ось ти сидиш — звідки ще один такий же користувач міг взятися? Ми тут дуже боїмося якогось цифрового концтабору, тотального стеження. Але живемо в країні, яка технологічно відстала. І все, що складніше амбарной книги і дерев’яних рахунок, працює у нас через пень-колоду. Бази даних однієї структури в різних регіонах між собою не пов’язані, ніби йдеться не про одній країні, а про 85 різних країнах всередині Росії.

З податками, з ГИБДД — так з чим завгодно такі історії відбуваються! Ще, до речі, і тому, що розробкою всіх цих пристосувань часто займаються люди, які ніяких реальних тендерів і конкурсів не проходили, а були чиїмись друзями і товаришами по чарці. Я тут з подивом дізнався від наших економістів, що крім жадібності є ще одна перешкода, яка не дозволяє по-навальновски просто роздати народу гроші. Тому що, на відміну, наприклад, від Франції, у нашої держави немає прямих даних кожного громадянина, і воно просто не знає, куди ці гроші посилати, крім як на три букви. Тому мільйони громадян б’ються з клавіатурами, а тисячі штурмують офіси Пенсійного фонду. Заради 10 тисяч фактично ризикуючи підхопити заразу, якої в будь-якій юрбі і без коронавіруса вистачає. В рамках боротьби з яким ці виплати від держави нам і покладаються.