Врач: каких лекарств не должно быть в «карантинной аптечке»

Есть лекарства, которые лучше не покупать, особенно сейчас, при возросшем интересе к аптечным средствам в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала доктор Татьяна Романенко.

– Что сейчас точно не нужно делать – так это приобретать под впечатлением прочитанного в Сети лекарства, которые якобы доказали свою эффективность против коронавируса, – сказала Романенко.

Ни в коем случае не нужно закупаться лекарствами, руководствуясь информацией из интернета.

– Строго доказательной базы ни у одного из препаратов пока нет, а в случае обнаружения у вас инфекции вам бесплатно предоставят ровно те препараты, которые вам нужны, – отметила врач.

В аптечке нужно держать лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе для лечения хронических заболеваний (если они имеются). Желательно, с запасом на два-три месяца.

Медик советует заранее обсудить со своим врачом, чем заменить препарат, например, для снижения давления или для поддержания ритма сердца, если его вдруг не будет в ближайшей аптеке.

У вас также должны быть препараты на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Например, таблетки от аллергии (посоветуйтесь с врачом), препарат для снижения температуры, антисептики, сорбенты, бинты, ватные диски.

: Новости Ю