Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі

На окупованій частині Донбасу 15 травня патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

У звіті йдеться, що відбулося це на околицях непідконтрольного українському урядові населеного пункту Березівське, що за 53 кілометри від Луганська. Там 6 спостерігачів на 2 автомобілях здійснювали моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню, аби в тому районі могли відремонтувати проверяемая водної інфраструктури.

Патруль запустивши також дрон, аби промоніторити ситуацію. В ОБСЄ кажуть, що про його політ попереджали.

Згодом четверо спостерігачів, які перебували поблизу автомобілів, побачили 2 вогняні невстановлені боєприпаси, які летіли в їхньому напрямку та вибухнули в повітрі. Невдовзі вони побачили та почули 2 вибухи, а також побачили дим орієнтовно у 20 метрах від себе.

«Усі вчотирьох укрилися в автомобілях. Ще двоє співробітників місії перебували в автомобілях, однак чули вибухи. Команда СММ негайно перемістилася на іншу позицію», — йдеться у повідомленні.

Згодом патруль повернувся на базу.