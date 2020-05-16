Вінничанин, який вбив собаку, засуджений до п’яти років в’язниці

Вінницький міський суд визнав винним 28-річного вінничанина Юрія Маркіна, який в березні минулого року вдарив ногою собаку на очах у 80-річного господаря Сергія Липача. Від удару тварина загинула.

Про це повідомляє місцеве видання Vezha.ua. Як повідомляє прес-служба суду, суд призначив 28-річному чоловікові покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з урахуванням молодого віку обвинуваченого, відсутність пом’якшуючих обставин, за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Також суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до того, як вирок набере законної сили. На судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнав. Прокурор просив суд призначити 28-річному чоловікові покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

В українському законодавстві з 2017 року суттєво підвищено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Зокрема, ст. 299 Кримінального кодексу України була доповнена частиною третьою, в якій дії щодо жорстокого поводження з тваринами, вчинені з особливою жорстокістю або в присутності малолітнього або неповнолітнього, або з двома і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчиняються активним чином стали підставою кримінальної відповідальності і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Тому жорстоке поводження з тваринами за таких обтяжуючих обставин у відповідності зі ст. 12 Кримінального кодексу України є тяжким злочином.

Як зазначають місцеві ЗМІ, судові засідання проходили в присутності великої кількості людей, які підтримували пенсіонера.