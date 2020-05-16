У Раді сьогодні немає хворих на COVID-19, – Разумков

На сьогодні у Верховній Раді ані серед нардепів, ані серед працівників апарату немає хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, раніше близько 10 депутатів були хворі на COVID-19. Він також припустив, що їх могло бути до 15 осіб, “тому що, можливо, не всі про це повідомили”.

“Станом на сьогодні хворих, на щастя, – я сподіваюся, що так буде і в подальшому, – у парламенті народних депутатів немає”, – сказавши Разумков.

“По апарату теж немає. Мені важко сказати про усіх помічників, тому що у народного депутата багато помічників, які працюють на общественных началах. І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам ця інформація не надходила, не повідомляли”, – додав спікер.