Чиновниця порадила матусям копати город, щоб прогодувати дітей

Пані Марина Антимонова займає “скромну” посаду міністра соціально-демографічної та сімейної політики Самарської області.

Раніше вона через свій аккаунт в Твіттері почала закликати громадськість до поліпшення народжуваності, демографічної ситуації країни. Одна з матерів у відповідь на пропозицію чиновниці поскаржилася на низький розмір допомоги на дітей до півтора років. Невеликі грошові суми не дозволяють молодим сім’ям підтримувати здоров’я дитини.

У відповідь Антимонова навела статистику по регіону і додала, що якщо мама побажає, то всіляко извернется, щоб забезпечити своїх дітей. Вона задала читачам питання: “чи Вважаєте, що держава має всіх містити?”.

Також вона відзначила, що її покоління містило городи, щоб прогодувати дітей. Ці слова викликали бурхливе обурення росіян.

Широкий громадський резонанс призвів до того, що за питання взявся губернатор Самарської області, який поскаржився на “неуважність” слуг народу.

Згодом чиновниці довелося вибачатися за свої слова про городництві.

Як Ви думаєте, в якій формі були принесені вибачення? Правильно! У формі відписки в соціальних мережах про те, що слова Антимоновой “вирвані з контексту”. Все по російському стандарту, нічого нового і щирого.

Відзначимо, що останнім часом чиновники дозволяють собі грубі висловлювання щодо громадян все частіше.