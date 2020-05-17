Киевлянин после просьбы надеть маску в супермаркете достал боевую гранату

В столичном супермаркете между мужчиной и охраной произошел конфликт, потому что покупатель был без маски во время карантина, но он начал угрожать гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент случился в магазине на улице Кудряшова. Сотрудники супермаркета сделали замечание мужчине за отсутствие маски. Но злоумышленник достал из кармана гранату и заявил, что взорвет помещение.

На место вызвали полицию. Правоохранители задержали 38-летнего уроженца Черкасской области. Они изъяли у него гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

: apostrophe.ua