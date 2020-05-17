В Житомирській області за добу виявлено шість випадків коронавіруса

Станом на вечір суботи кількість хворих COVID-19 на Житомирщині зросла на 6 осіб, 2 повторні проби вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Житомирської ОДА Віталія бунечко (рос.) в Facebook.

“Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 230 проб, кількість хворих COVID-19 виросло на 6 осіб, 2 повторні проби вже інфікованих жителів Новоград-Волинського району і Малини показали наявність хвороби в організмі”, — повідомив голова ОДА.

“Сумарна чисельність заражень становить 546 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 189 осіб, у Коростені — 100 і в Бердичеві — 92″, — написав він.