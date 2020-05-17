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На Буковині за добу зафіксовано 47 випадків коронавіруса

17.05.2020

На Буковині за 16 травня офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

“45 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, і це радує. Однак хвороба поки не відступає. В Чернівецькій області 16 травня офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом”, — написав Осачук.

Голова ОДА повідомив, що загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2694 людини.

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