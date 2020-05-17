На Волині COVID-19 підхопили співробітники лабораторії Моз

У Волинській області коронавірусом COVID-19 захворіли четверо співробітників відділення лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я.

Завідуюча Любомльського міжрайонного відділення Леся Ткачук уточнила «Українській правді», що двоє співробітників госпіталізовані, хвороба протікає в легкій формі. Ще двоє знаходяться на самоізоляції.

Вона зазначила, що у першого пацієнта спочатку не було симптомів хвороби, тому жінка продовжувала ходити на роботу.

«Перша особа заболіло в побуті. Перебіг хвороби був безсимптомним, співробітниця ходила на роботу. Потім з’явилася хрипота і температура 37,2. Тест показав позитивний результат ПЛР. Оскільки у працівників близький контакт, то захворювання поширилося протягом тижня», – розповіла Ткачук.

Колегам, які контактували з хворими, зроблені ПЛР-тести, у 11 – негативний результат, ще один тест в роботі.

За її словами, всі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту: маски, халатами, захисними костюмами, рукавичками і дезінфекторами.

Ткачук також зазначила, що в Любомльському міжрайонному відділенні не проводять тестувань і досліджень на коронавірус. Співробітники відправляють тести у Волинський обласний лабораторний центр в Луцьку.