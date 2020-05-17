Разумков: Рада не буде повторно голосувати за звернення до парламентів світу з приводу 75-ї річниці закінчення Другої світової

На думку спікера парламенту, відмова Раді підтримувати зазначену постанову відображає настрої суспільства

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков виключив можливість нового голосування за звернення до парламентів світу з приводу 75-ї річниці закінчення Другої світової війни. Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

«На жаль, немає такого механізму, як переголосування постанови. В цьому парламенті жодного разу жоден законопроект чи постанову два рази на голосування не ставились. Я вважаю, що це не відповідає регламенту…Я не буду ставити на повторне голосування, знаходячи якісь аргументи, що хтось не встиг, хтось не проголосував», — зазначив Разумков.

На його думку, відмова Раді підтримувати зазначену постанову відображає настрої суспільства.

Нагадаємо, 13 травня парламент не підтримав проект постанови про звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі 1939-1945 років.

У проекті постанови, внесений народним депутатом фракції «Слуга народу» Олександром Мережко, зокрема, пропонувалося нагадати світові, що в 2014 році вперше після закінчення Другої світової війни в Європі одна держава-член ООН окупувало і здійснила спробу анексії частини території іншої суверенної держави-члена ООН. У документі підкреслюється, що це є найтяжчим міжнародним злочином проти миру і безпеки людства і міжнародного правопорядку, і неминуче нагадує про трагічні події, які відбувалися в Європі більше 80 років тому.