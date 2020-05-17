Вільна маса: до серпня закриється мільйон малих і середніх компаній

Відновлення після кризи займе не менше двох років.

Мільйон суб’єктів малого та середнього підприємництва (МСП) будуть змушені припинити діяльність до серпня 2020 року. Таким прогнозом поділилися з «Известиями» російські бізнес-об’єднання — «Опора Росії», ТПП і «Ділова Росія». Рекордний відхід з ринку буде пов’язаний з безпрецедентним кризою, з якими сьогодні зіткнулися малі підприємці. Найсильніше постраждають сфера послуг, готельний і ресторанний бізнес, непродовольчий рітейл, причому число зайнятих у них також сильно знизиться на 2-3 млн чоловік, вважають експерти.

Важко як ніколи

Російський бізнес ще не стикався з такими труднощами, як зараз, зазначив голова «Опори Росії» Олександр Калінін. В останні місяці світовий економічний спад наклався на епідеміологічний криза — ці фактори призведуть до того, що багато малі і середні фірми будуть змушені припинити свою діяльність найближчим часом, зазначив він.

З серпня 2019 року по серпень 2020-го може закритися 1 млн малих підприємств. Олександр Калінін

Він пояснив, що саме в серпні з’являється статистика за кількістю суб’єктів МСП: щорічно ці дані публікує ФНС на сайті Єдиного реєстру малого і середнього бізнесу. Як раніше писали «Известия», в минулому році в Росії закрилися 700 тис. малих та середніх фірм. Це відбулося на тлі підвищення ПДВ, введення контрольно-касової техніки і загального погіршення економічних умов.

Олександр Калінін також зазначив, що порівняльної статистики сьогодні не існує: у минулі економічні кризи, наприклад в 2008 році, облік кількості МСП не вівся.

Держпідтримка та самозайняті

«Известия» запитали інші бізнес-об’єднання про те, скільки малих і середніх фірм будуть змушені піти з ринку до серпня. Голова ТПП Сергій Катырин погодився з прогнозом «Опори Росії». За його словами, нинішня криза змушує переживати за стан малого бізнесу.

— Сьогодні дійсно є підстави вважати, що чисельність малих і середніх підприємств за час епідемії серйозно зменшиться. Оцінка («Опори Росії». — «Известия») близька до того, що говорять і більшість експертів Торгово-промислової палати, — заявив він «Известиям».

Однак голова ТПП підкреслив, що багато чого залежить від урядових заходів по підтримці підприємництва і від того, чи зможуть ними скористатися всі нужденні.

Поки ж опитування бізнесу, які проводить палата, показують, що ситуація залишає бажати кращого, категоричний Сергій Катырин. Наприклад, більшості фірм банки відмовили без пояснення причин у пільгових кредитах на виплату зарплат, вказав він.

Це підтверджують в тому числі дані моніторингу бізнес-омбудсмена: за його інформацією, в перший тиждень роботи програми банки відхилили 152 з 158 заявок підприємців, але згодом частка відмов скоротилася до 30%.

Втім, Сергій Катырин додав, що через погіршення економічної ситуації різко і швидко зросте кількість самозайнятих.

— Їх кількість за рік помітно перевищить мільйон, і серед них буде багато тих, хто до кризи зараховував себе до малого бізнесу, — впевнений він.

У «Ділової Росії» теж передбачили негативний тренд за кількістю малих і середніх фірм.

За нашими оцінками, до кінця року не менше 15% точок продажу товарів та послуг, які працювали на початку року, припинять існування. Андрій Романенко член координаційної ради організації

Він пояснив це тим, що в деяких сегментах повністю перестали працювати до 100% компаній, а їх виручка, навіть якщо обмеження знімуть вже в червні, ще довго не повернеться до докризових показників.

Ощадна модель

Сьогодні в країні налічується 6 млн суб’єктів МСП, включаючи 2,5 млн юридичних осіб і 3,5 млн індивідуальних підприємців, повідомив керуючий директор рейтингового агентства НКР Дмитро Горіхів. На послуги кожного третього з них в карантин повністю відсутній попит, а з урахуванням того, що відкриття магазинів, закладів громадського харчування та інших сервісів без обмеження на кількість відвідувачів передбачається тільки на останньому етапі скасування обмежувальних заходів, далеко не всі компанії доживуть до цього часу, вважає експерт.

Найбільше скорочення буде в сферах туризму, готельного і ресторанного бізнесу, виставкової діяльності, непродовольчому секторі, фітнесі, побутових послугах, додав Дмитро Горіхів. Відновлення діяльності МСП зажадає близько двох років.

Зниження числа суб’єктів малого і середнього підприємництва може перевищити позначку в 1 млн і досягти 1,3−1,8 млн, оцінив економіст «БКС Прем’єр» Антон Покатович. Він згоден, що під основним ударом виявиться сектор послуг — вірусний фактор в цьому році матиме колосальний тиск на споживчий попит, багато домогосподарства перейдуть до ощадних моделей поведінки. Прогнозує експерт і зниження зайнятості: скорочення ринку праці в МСП в цьому році може скласти близько 15-25%, повідомив він.

У ділових об’єднаннях теж чекають різкого зниження числа працівників малих і середніх фірм: на думку Сергія Катырина, за підсумками року скорочення буде обчислюватися декількома мільйонами.

Якщо прогнози підтвердяться, то на ринок праці вийде до 2,5 млн осіб, підрахував аналітик «Фрідом Фінанс» Валерій Ємельянов. Це додасть до загальної безробіття в країні близько 1%, вважає він.

У Мінекономрозвитку «Известиям» заявили, що гостра фаза кризи ще не закінчилася і заходи підтримки не почали працювати в повну силу. Там також припустили, що будуть вжиті додаткові пакети заходів допомоги бізнесу. У такій ситуації давати прогнози щодо зміни чисельності суб’єктів МСП передчасно, резюмували у відомстві.

Раніше президент оголосив заходи підтримки малого і середнього бізнесу в зв’язку з пандемією. Серед них — відстрочка по податках (крім ПДВ) та страховими внесками, мораторій на банкрутство за заявою кредиторів, можливість отримати пільгову позику на зарплату співробітникам під 0%, безоплатну субсидію в розмірі МРОТа на компенсацію працівникам та ін.