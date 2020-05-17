Ученые дали подсказки, как отличить COVID-19 от других заболеваний

Новый отчет Гарвардской медицинской школы помогает работникам здравоохранения различать COVID-19 и другие заболеваниями со схожими симптомами. Выводы команды ученых, основаны на ведении более 1000 амбулаторных пациентов поставщиком медицинских услуг Cambridge Health Alliance. Все они имели симптомы достаточно выраженные, чтобы обратиться за медицинской помощью, но недостаточно серьезные, чтобы нуждаться в стационарном лечении. Результаты отчета представляют собой набор подсказок, которые могут помочь различить пациентов с инфекцией COVID-19 и пациентов с другими состояниями, способными имитировать симптомы нового коронавируса.

Общие симптомы

В первые дни заражения люди, инфицированные вирусом SARS-CoV-2, могут испытывать симптомы, неотличимые от множества других острых вирусных и бактериальных инфекций. Вот, что необходимо помнить в первую очередь:

COVID-19 может начинаться с любых сочетаний кашля, лихорадки, ангины, диареи, болей в животе, головной боли, миалгии, болей в спине и усталости.

Лихорадка не является надежным показателем. Если она присутствует, то может сопровождаться лишь незначительным повышением температуры тела особенно вначале болезни.

Надежным ранним признаком является потеря обоняния в первые дни заболевания.

Одышка, которая является критическим отличием от других распространенных заболеваний, проявляется только через некоторое время после появления других симптомов. Обычно она возникает между 4-м и 8-м днем болезни, но может появиться и еще позже.

Одни пациенты, у которых развивается одышка, переходят в критическое состояние, в то время как у других ухудшения не наблюдается и болезнь проходит самопроизвольно через несколько дней или недель. Именно первые дни после начала одышки являются критическим периодом, который требует тщательного и частого наблюдения за пациентом. В этот период уровень насыщения крови кислородом может стать ценной подсказкой. При COVID-19 он может резко снижаться при физической нагрузке даже у ранее здоровых людей.

Важно учесть, что у небольшого числа людей не появляется одышка, но возникают другие симптомы, сигнализирующие о низком уровне кислорода, например, головокружение или падение.

COVID-19 и тревожность

Беспокойство – обычное явление среди обеспокоенных пациентов с вирусными симптомами, наводящими на мысль о COVID-19, также может вызывать одышку. Различия между одышкой, связанной с тревожностью и вызванной COVID-19 имеют решающее значение. Есть несколько способов отличить их друг от друга:

Время начала: одышка, вызванная тревогой, возникает быстро и часто неожиданно, в то время как одышка при COVID-19 имеет тенденцию развиваться постепенно в течение нескольких дней.

Описание ощущений. Отдышка, вызванная беспокойством, часто возникает во время отдыха или при попытке заснуть, но она не усиливается при выполнении повседневных действий. Пациенты описывают ее как ощущение неспособности вдохнуть достаточно воздуха. Напротив, одышка, вызванная COVID-19, усиливается при физических нагрузках, включая выполнение простых ежедневных действий, таких как ходьба, подъем по лестнице или уборка.

Оксиметрия. Одышка, связанная с беспокойством, не вызывает снижения уровня кислорода в крови, который легко измерить при помощи пульсового оксиметра – небольшого прибора, который крепиться на палец и измеряет уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений в считанные секунды.

COVID-19 и пневмония

Несколько типов пневмонии могут иметь поразительное сходство с COVID-19. Например, классическая прогрессия легионеллезной пневмонии начинается с лихорадки и усталости, вскоре после этого появляется кашель, а одышка может возникнуть только в тех случаях, когда пневмония прогрессирует. У пациентов с COVID-19 болезнь начинается с кашля и лихорадки, а одышка появляется несколько дней спустя, иногда даже после того, как лихорадка утихла.

Пневмоцистная пневмония – инфекция, преимущественно поражающая альвеолы (крошечные воздушные мешочки, выстилающие поверхность легких) имеет такие же респираторные симптомы, что и COVID-19. При ней также наблюдается резкое падение уровня кислорода при физической нагрузке и одышке. Однако при пневмоцистной пневмонии одышка обычно развивается незаметно в течение нескольких недель, а не дней, как при COVID-19.

COVID-19 и грипп

В первые дни после заражения COVID-19 также может очень походить на грипп. Впрочем, уже 2-3 дня спустя течение этих двух инфекций расходится, и основное отличие снова-таки кроется в одышке. У людей с неосложненным гриппом она развивается редко. А даже, когда они испытывают проблемы с дыханием, их одышка мягкая и стабильная.

В редких случаях грипп вызывает осложнение в виде вирусной пневмонии. Кашель и усталость могут быть начальным проявлением обоих заболеваний: и пост-вирусной пневмонии и коронавирусной инфекции. Однако при пневмонии чаще наблюдается продуктивный кашель, а при COVID-19 – непродуктивный. К тому же, при осложнении гриппа пневмонией состояние пациентов ухудшается резко в течение 2-3 дней, а при COVID-19 ухудшение развивается постепенно на 4-10 день болезни.

Коронавирус и прочие заболевания

COVID-19 может также проявляться как стрептококковый фарингит, вирусный синусит, острый перикардит и некоторые другие распространенные инфекций, но в каждом случае ключевым отличием является развитие одышки через несколько дней после начала инфекции, хотя другие симптомы к этому времени могут улучшаться.

: mister-blister.com