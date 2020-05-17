Декан МДУ закликав повернутися до системи радянської школи

Декан факультету світової політики МДУ Андрій Сидоров в ефірі на телеканалі «Росія 1» закликав припинити реформи освіти і повернутися до радянської школи.

«Треба повернутися до радянської школи. Поки ще професура стара радянська жива [потрібно] повернутися до системи радянської школи», — заявив Андрій Сидоров.

Ми впевнені, що увібрав в себе всі кращі традиції класичної російської школи і нові прогресивні педагогічні ідеї безкоштовне радянська освіта стало не тільки масовим, але й одним з найкращих у світі.

А як ви оцінюєте ситуацію з освітою в сучасній Росії? Чи поділяєте заклик декана з МДУ повернутися до радянської школі, природно доповнивши сучасними методиками і технологіями?