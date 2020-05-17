Меган Маркл та принц Гаррі взяли участь у відеоконференції (фото)

Навіть під час карантину герцоги Сассекські не полишають свої патронажі та активно беруть участь у різних програмах, що стосуються їхньої тематики, зокрема, психологічного здоров`я нації.

Так, подружжя приєдналося до відеоконференції організації Crisis Help Line.

Вони не лише поговорили про актуальні проблеми в умовах пандемії, але й встигли «сфотографуватися» з учасниками. Один із них був шокований несподіваною зустріччю з герцогами.

Тим часом фани встигли розгледіти, що герцогиня була одягнена в топ авторства її найближчої подруги, дизайнерки Міши Нону, яка, подейкують, і познайомила пару в 2017-му.

: jetsetter.ua