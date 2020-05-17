Чому Америка прийшла у результаті до успіху

Ми сміємося над дурними американцями, проте головною наддержавою XX століття Сполучені Штати стали аж ніяк не випадково. Нагадаю дві показових історії з нашого минулого.

На фото, американець п’є замість алкоголю «лістерін», засіб для полоскання рота.

Коли Петро I привіз в Росію картоплю, селяни спочатку повністю ігнорували незнайомий овоч, не бажаючи відмовлятися від звичних ріпи і редьки. Тоді Петро пішов на хитрість — почав ставити на картопляних полях слабку охорону, щоб селяни зрозуміли, що картоплю можна вкрасти. План частково спрацював — «халявну» крали картоплю і, природно, саджали у себе.

Разом з тим навіть через півтора століття, при Миколі I, в Росії залишалися села, де картопля не вирощували з принципових міркувань, вважаючи коренеплід небезпечної заморською дивиною. Спроби держави перемогти голод шляхом посадок картоплі призводили до масштабних картопляних бунтів: у протестах брали участь сотні тисяч осіб.

2. У 1861 році американська компанія «Вестерн Юніон» проклала телеграф через всю країну, з’єднавши тим самим два узбережжя США. Через два дні після того, як по телеграфу пройшла перша телеграма, кур’єрська поштова служба «Поні Експрес» змушена була закритися — вона доставляла пошту на конях, і не могла конкурувати з телеграфом ні за ціною, ні за швидкістю.

Спеціального указу Конгресу про закриття приватної компанії не було — «Поні Експрес» просто не витримала конкуренції. Один з її кур’єрів, Буффало Білл, пізніше став творцем звичних нам образів Дикого Заходу: з ковбоями, індіанцями та іншим антуражем вестернів.

Днями я читав історію про даму, яка влаштовувалася в районну бібліотеку. «Не знаю, чим ви будете у нас займатися», — сказали у відділі кадрів, — «читачів немає». Сучасні технології вже років 10 як зробили районні бібліотеки застарілими, проте інерція мислення і копірайт-грабіжники, будуть, ймовірно, підтримувати їх існування ще дуже довго.

Щоб уникнути непотрібних дискусій в коментарях: я розумію, навіщо потрібні великі наукові бібліотеки зі старими неоцифрованными книгами, я сам ними зрідка користуюся. Мені незрозумілий сенс саме районних бібліотек, працівники яких зараз більшу частину часу зайняті тим, що самі придумують собі які-небудь розваги.

Періодично доводиться чути: «як добре було раніше, коли у нас не закривалися заводи». З одного боку, стабільність — це і справді здорово. З іншого боку, принципова відмова від закриття морально застарілих виробництв веде до відставання. На межі розпаду СРСР у нас були заводи, що працюють ще на дореволюційних верстатах.

Зрозуміло, що і в Америці повно проблем. Так, коли Радянський Союз запустив Юрія Гагаріна в космос, американці все ще не могли зважитися запустити негрів в автобуси. Для порівняння, ні в СРСР, ні в Російській Імперії скільки-небудь помітної дискримінації негрів не було ніколи, навіть у рюриковские часи.

Любов до експериментів також не завжди йде на користь. Приміром, багато американці п’ють зараз замість алкоголю «лістерін», засіб для полоскання рота. Виходить дешевше, ніж звичайне спиртне, хоч і з деякими неприємними побочками. Мабуть, Америка була б здоровішими, якби економні експериментатори пили замість «листерина» більш традиційні напої:

https://spoonuniversity.com/li…

Разом з тим одна з головних причин минулих успіхів США — готовність експериментувати і моментально впроваджувати в життя нові технології, відкриті в ході таких експериментів.