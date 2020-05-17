Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вакцину від коронавіруса в Росії почнуть випускати в серпні

17.05.2020

Вакцину от коронавируса в России начнут выпускать в августе

Вакцина від коронавіруса створена в Національному дослідницькому центрі епідеміології і мікробіології імені Гамалії, повідомив директор організації Олександр Гінзбург. Зараз готуються її доклінічні випробування, а виробництво препарату планується почати в серпні.

«Я думаю, до кінця літа. Я хотів би думати», — сказав Гінцбург в ефірі програми «Небезпечний вірус — 5», відповідаючи на питання про терміни початку виробництва вакцини (цитата за «Інтерфаксом»).

Міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко говорив, що перші вакцини від коронавіруса з’являться в Росії в кінці липня. Відчувати вакцину спочатку будуть на добровольцях, а потім на лікарів і соцработниках, які контактують з хворими COVID-19.

У Росії зареєстровано 272 043 випадку коронавирусной інфекції.

 

Читайте також:   Адвокат Ірина Фаст: 50 тисяч або 39 мільйонів рублів?
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *