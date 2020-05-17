«МБХ медіа»: літак, імовірно, Шувалова полетів до Австрії

Літак Gulfstream G650, яким, імовірно, користується глава держкорпорації «ВЭБ.РФ», колишній віце-прем’єр Ігор Шувалов, 16 травня полетів до Австрії. Про це повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на дані сервісу ADS-B Exchange.

Літак вилетів з московського аеропорту Внуково в 7:00 і приземлився в аеропорту Зальцбурга близько 9:40. У квітні цей же літак літав у Фінляндії.

Видання зазначає, що, незважаючи на карантин по коронавирусу, літаки, пов’язані з головами держкомпаній і близьким оточенням Володимира Путіна, продовжують літати за кордон. Так, 10 квітня бізнес-джет, який, за інформацією ЗМІ, належить Аркадію Ротенбергу, літав в Латвію, на початку травня бізнес-джет з номером M-YOIL, якими користується глава «Роснафти» Ігор Сєчін, на три дні літав в Австрію.