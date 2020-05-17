Китай винайшов п’ять вакцин від коронавіруса: почалися випробування

Китайські вчені почали випробування п’яти різних вакцин від коронавіруса COVID-19 на 2575 добровольцях.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заступника голови державного комітету Китаю з питань охорони здоров’я Цзена Исиня, у разі успіху друга фаза клінічних випробувань буде завершена до липня.

«В даний час у нас є одна рекомбинатная вакцина на основі аденовірусного вектора і чотири інактивовані вакцини, всі вони вже отримали схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами, вже почалися клінічні випробування на першій і другій фазі», – зазначив він.

На першій стадії клінічні випробування проведені на 539 добровольцях. Вже є дані про безпеку та вироблення антитіл у випробовуваних. На другій стадії випробування вакцини щеплення були зроблені 2036 добровольцям, в даний час йде оцінка ефективності і безпеки щеплення.

«При проведенні цих клінічних випробувань ми поки не отримали повідомлень про побічні ефекти. Згідно з планом, якщо все буде вдало, то до липня цього року ми завершимо другу стадію клінічних випробувань вищевказаних вакцин», – заявив Исинь.

У той же час він не уточнив, коли можуть остаточно завершитися випробування вакцин, що складаються з трьох фаз.