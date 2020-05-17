Блумберг виділить $250 млн Байдену на боротьбу проти Трампа на виборах США-2020

Колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг планує виділити приблизно 250 мільйонів доларів на підтримку кандидатури демократа Джо Байдена на президентських виборах в США.

Про це повідомляє Reuters. Правда, зазначається, що представники останнього відмовилися підтверджувати відповідну інформацію.

«Як сказав Майк, він підтримує екс-віце-президента в протистоянні з Дональдом Трампом. В даний час ми шукаємо, як найкраще підтримати Байдена, а також перемогу демократів», – прокоментувала представник Блумберга.

У команді ж екс-віце-президента наголосили, що раніше Блумберг висловив офіційну підтримку Байдену у березні цього року, після того, як сам зняв свою кандидатуру з президентських перегонів.

Відомо, що в квітні Байден і Трамп зібрали близько 60 мільйонів доларів кожен, однак в цілому республіканці і нинішній американський лідер мають значну грошову перевагу.

Нагадаємо, що вибори 46-го президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.