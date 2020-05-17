Іспанія закрила кордони до 15 червня: кому дозволено в’їзд

В Іспанії з 16 травня по 15 червня з-за пандемії коронавіруса COVID-19 обмежили правила для в’їзду в країну.

Видання el Pais повідомляє, що згідно з рішенням уряду в’їзд в Іспанію дозволений певним категоріям громадян.

З сьогоднішнього дня в’їзд дозволений тільки медикам, працівникам будинків престарілих, дипломатам і працюють в Іспанії жителям прикордонних регіонів інших країн.

Також іспанські власті можуть допустити в країну транзитних пасажирів, які є постійними мешканцями Шенгенської зони (30 країн, включаючи членів ЄС, Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн, Швейцарію та Андорри).

При цьому власті можуть відмовити у в’їзді в країну громадянам ЄС та їх родичам з міркувань суспільної охорони здоров’я, якщо вони не зареєстровані як резидентів Іспанії або надсилаються безпосередньо до місця свого проживання в іншій державі-члені, асоційоване з Шенгеном, або в Андоррі».

Винятки можливі лише для «дружина громадянина Іспанії або партнера по споріднених відносин, зареєстрованим у державному реєстрі, для дітей і батьків, які проживають з громадянином».

Відзначимо, що в Іспанії зареєстровано понад 274 тисяч випадків зараження COVID-19, летальних випадків понад 27 тисяч.