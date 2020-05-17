Відпочинок-2020 в Єгипті та Туреччині: спрогнозована дата відкриття кордонів

До липня Україна може відкрити кордони для подорожей в популярні туристичні країни.

Такий прогноз в ефірі ObozTV висловив віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. «Я вірю в те, що літній туризм в цьому році буде», – сказав він.

Експерт зауважив, що, на відміну від ряду країн, які озвучили чіткі дати запуску туристичної галузі, в Україні такої визначеності немає. «Коли ми бачимо заяви або дії урядів популярних туристичних країн, можна будувати якусь картину. Туреччина з 20 травня запускає туризм, Греція – 6 червня, Болгарія – з 14 травня. Але ми не бачимо нічого, що робиться з нашого боку, немає чітких дат».

«Я б хотів почути від нашого уряду чіткий план виходу всіх галузей, в тому числі туризму», – заявив Дереза.

Разом з тим, він переконаний в тому, що літній туристичний сезон для українців буде. «Я вірю в те, що до липня Україна відкриє кордони для можливості подорожі в популярні туристичні країни, які будуть готові приймати туристів і запропонують максимально безпечні варіанти відпочинку», – сказав експерт.