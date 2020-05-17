У будь-якої влади є ліміт на свавілля

Незважаючи на всі спроби «перекрити кисень» несистемної опозиції відмовлятися від участі у виборах не можна, впевнений політик Дмитро Гудков.

В умовах епідеміологічного та економічної кризи у російської влади лише зростає бажання закручувати гайки. Цього тижня Держдума прийняла нові поправки у виборче законодавство, які вводять голосування через інтернет і поштою, що зробить майже неможливим громадський контроль за проведенням виборів і підрахунком голосів. Також були різко посилені правила збору підписів для кандидатів і введені додаткові заборони на висунення для колишніх засуджених, в тому числі, і за політичними статтями.

Про те, що в цій ситуації буде робити російська несистемна опозиція, оглядач «Росбалта» поговорив з екс-депутатом Держдуми, політиком та громадським діячем Дмитром Гудковим.

— На ваш погляд, чи має сенс для несистемної опозиції йти на вибори після таких поправок в законодавство?

— Звичайно має. Якщо б ми в минулому році не пішли на вибори в Мосміськдуму, то не було б ніяких протестів. Вибори — це той час, коли влада максимально вразлива, це найкращий час для агітації та мобілізації прихильників. І не забудемо, що вибори в столичний парламент минулого року нікого особливо не цікавили. А уявіть собі, що це було б якесь архіважлива голосування, яке набагато більше потрібно людям? Тоді зовсім інший протест був би. Тому йти на вибори в будь-якому випадку треба, що б це не закінчилося.

Справа в тому, що у будь-якої влади завжди є ліміт на свавілля. Одна справа, коли нафта коштує 120 доларів за барель, все добре живуть і всім задоволені. Тоді можна постійно «зачищати» вибори. А коли у вас все погано, коли люди хочуть змін, протестують проти створення звалищ та будівництва сміттєспалювальних заводів, коли піднімаються податки і знищується малий бізнес із-за того, що в кризу йому серйозно так і не допомогли, настрої людей змінюються. Вони хочуть змін, хочуть бачити інші особи у владі. Тому, якщо в таких умовах буде свавілля, все це може закінчитися ще більш масовим протестом.

Так що брати участь у виборах треба. Якщо цього не робити, інших інструментів змінити ситуацію в країні не буде.

— Якою може бути тактика опозиції в нових умовах?

— Я думаю, що тактику зараз обговорювати рано. Наступні важливі вибори будуть тільки в Держдуму (в 2021 році). До цього все ще може сильно змінитися. Тому опозиції треба, як мінімум, домовитися не конкурувати один з одним в округах, сформувати коаліцію.

— Ви думаєте, що це реально?

— Скажімо так, це можливо. На виборах в ту ж Мосміськдуму адже вийшло і розділити між собою округи, і сформувати коаліцію. Чому таке ж неможливо під час виборів до Держдуми? Не те щоб я був в цьому абсолютно впевнений, але не виключаю, що це вийде. Треба намагатися.

— Ви говорите зараз про вибори в Державну думу, які повинні пройти за законом через рік. А найближчі муніципальні та регіональні вибори, які, по ідеї, повинні відбутися у вересні цього року, ви не розглядаєте? Вас ця тема вже не дуже цікавить?

— Ну, оскільки я зараз вийшов із партії«Громадянська ініціатива»), то мене особисто немає. Але підтримувати кого-то я, напевно, буду. Ближче до виборів визначимося.

— А індивідуально йти на вибори ви не збираєтеся?

— Індивідуально я зібрався йти на вибори в Держдуму в 2021. Разом з командою будемо висувати людей в різних округах. Але, повторю, ставка у мене на коаліцію, на домовленості по округах. Коли відбувається таке об’єднання, починається синергія. Тоді людям стає цікаво у всьому цьому брати участь.