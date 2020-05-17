МОЗ спростить порядок встановлення інвалідності

Організація роботи медико-соціальної експертної комісії має бути оптимізована, зазначила заступниця міністра охорони здоров’я

Порядок встановлення інвалідності в Україні є неврегульованим та викликає багато запитань.

Про це зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Вона наголосила, що організація роботи МСЕКу має бути оптимізована, а сама процедура максимально спрощена.

«Під час робочого візиту до медичних закладів у Хмельницькому, Тернополі та Львові, гостро постало питання щодо спрощення порядку встановлення інвалідності. Наразі вже дано доручення департаменту реалізації політики щодо врегулювання цього питання та організації роботи МСЕКу», — зазначила Микичак.

Заступниця міністра зауважила також, що в регіонах існує чимало питань, які потребують опрацювання та швидкого вирішення. Окрім недофінансування медичних закладів, важливими є також питання освітнього компоненту.

За її словами, робота провідних освітніх закладів в програмі медичних гарантій жодним чином не підтримується.

«За результатами кожного візиту до областей, команда МОЗ спілкується зі всіма учасниками процесу. Ми опрацьовуємо ті чи інші зауваження і побажання, аби спростити та покращити певні процеси», – відзначила Микичак.

: glavcom.ua

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