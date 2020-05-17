Уряд Іспанії запропонував продовжити надзвичайний стан у країні ще на місяць

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд запросити “нове і останнє” продовження надзвичайного стану ще на один місяць.

Про це повідомляє Європейська правда.

“Якщо уряд побачить, що надзвичайний стан можна буде скасувати раніше, ми зробимо це”, – сказав Санчес, який неодноразово закликав до “розсудливості” і повторював, що “наукові критерії” зададуть темп переходу до нормального життя. Поточний надзвичайний стан діє до 24 травня.

Для його продовження необхідна згода парламенту Іспанії. “За допомогою серологічного звіту ми побачили, що 5% населення інфіковано, а реальна смертність становить 1%. Ці дві цифри дозволяють нам зробити висновок, що надзвичайний стан спрацював. Шлях, яким ми слідуємо з початку епідемії, є єдиним можливим. Дехто говорив, що рішення полягає в тому, щоб дозволити вірусу розповсюджуватися до тих пір, поки він не досягне групового імунітету, що охоплює 70% населення.

Були країни, які почали цей шлях і змушені були відступити. Якби ми вибрали цю формулу, інфекція могла досягти 30 мільйонів співвітчизників і могла вбити 300 000 осіб”, – сказав Санчес.