Писаренко: псковський десант і бурятські танкісти не по своїй волі поїхали на Донбас

У минулому відомий російський КВНщик, учасник гумористичного українського проекту «Дизель-шоу» Сергій Писаренко в інтерв’ю українському журналісту Сергію Іванову на ютуб-каналі «ISLND TV» заявив, щоб зараз не відбувалося між Україною і Росією, прості люди з двох країн будуть продовжувати спілкуватися, родичі не поругаются.

Писаренко зазначив, як би не намагалися люди, які знаходяться у вищих ешелонах влади, звичайним людям давно вже все ясно, як тим, що знаходяться в Одесі і Сочі, в Кривому Розі і Магнітогорську. Всі прекрасно все розуміють, україно-російський конфлікт не зупинить спілкування простих людей. Не дарма ж в Туреччині на одному пляжі українці та росіяни разом засмагають, разом увечері сидять за одним столом.

Сергій Писаренко також заявив, що багато росіян просто стали заручниками ситуації в цьому протистоянні політиків. Псковський десант і бурятські танкісти опинилися на Донбасі не по своїй волі, а тому що у них не було вибору, також, як і людей під час Другої світової війни, коли з одного боку стріляв німецькі війська, а з іншого заградзагони. Приблизно в такій же ситуації опинилися й російські військовослужбовці, які не самі поїхали на Донбас, а їх просто послали.