Сиротюк: Якщо українські військові перестануть стріляти, Україна буде окупована Росією

Юрій Сиротюк пояснив журналістам інформагентства «Вголос», що говорячи про мир з Росією, треба розуміти дуже важливий момент. За словами директора Українських студій стратегічних досліджень, в першу чергу слід розібратися, що означає світ для самої України.

За словами Сиротюка, особисто для нього мир з Росією означає відновлення територіального суверенітету держави. Іншими словами, Росія повинна повернути всі окуповані території, в тому числі, і Кримський півострів. Якщо ж українська влада погодитися на мир за всяку ціну, то дуже скоро наша країна буде повністю під російською окупацією.

Адже окупанти насправді не збираються обмежуватися лише Кримом і частиною Донбасу. Їм потрібно 8 південно-східних областей, федералізація України, закріплення статусу російської мови і РПЦ. Якщо наша влада погодиться на мир за всяку ціну, то щороку доведеться віддавати Росії по одній області. Як тільки українські військові перестануть стріляти, Україна буде окупована Росією. Це вже було в 1917 році — тоді Україну просто було нікому захищати, і країну окупували росіяни, почали репресії та організували Голодомор